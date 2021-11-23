УЕФА назначил судей на матч "Спартак" - "Наполи"

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УЕФА назначил судей на матч "Спартак" - "Наполи"

Стало известно, какие арбитры будут обслуживать матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Наполи".

Команды на "Открытие Банк Арене" рассудит французская бригада во главе с Клеманом Тюрпеном.

Его помощники - Николя Дано и Сириль Гренгор, резервный рефери - Бенуа Милло, ассистенты VAR - Франсуа Летесье и Амори Дельрю.

"Спартак" примет "Наполи" в среду, 24 ноября, в 18:30 по московскому времени.

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