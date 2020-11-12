УЕФА назначил судей на матч Турция - Россия
Стало известно, какая судейская бригада будет обслуживать матч 5-го тура Лиги Наций между сборными Турции и России.
Напомним, что игра состоится 15 ноября в Стамбуле в 20:00 по московскому времени.
Главным арбитром встречи станет поляк Шимон Марчиняк, помогать ему будут Павел Сокольницки и Радослав Сейка, резервный рефери - Павел Гиль.
По итогам 4 туров Россия лидирует в группе Лиги Наций, а Турция занимает третье место.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4