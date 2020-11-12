УЕФА назначил судей на матч Турция - Россия

Стало известно, какая судейская бригада будет обслуживать матч 5-го тура Лиги Наций между сборными Турции и России.

Напомним, что игра состоится 15 ноября в Стамбуле в 20:00 по московскому времени.

Главным арбитром встречи станет поляк Шимон Марчиняк, помогать ему будут Павел Сокольницки и Радослав Сейка, резервный рефери - Павел Гиль.

По итогам 4 туров Россия лидирует в группе Лиги Наций, а Турция занимает третье место.

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