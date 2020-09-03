УЕФА назначил судей на матч Венгрия - Россия

Стал известен состав судейской бригады на матч 2-го тура группового этапа Лиги Наций между сборными Венгрии и России.

Главным арбитром назначен итальянец Маурицио Мариани, его ассистенты - Альберто Тегони и Даниэле Биндони, резервный рефери - Даниэле Довери.

Матч Венгрия - Россия состоится в воскресенье, 6 сентября, в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Начало - в 19:00 по московскому времени.

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