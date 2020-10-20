УЕФА назначил судей на матч "Вольфсберг" - ЦСКА

Стало известно, какие арбитры обслужат матч первого тура группового этапа Лиги Европы между "Вольфсбергом" и ЦСКА.

Главным рефери УЕФА назначил немца Сашу Штегеманна, его помощники - Кристиан Гиттельманн и Доминик Шааль, резервный судья - Сорен Шторкс.

Напомним, что матч "Вольфсберг" - ЦСКА состоится в четверг, 22 октября, в 22:00 по московскому времени.

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