УЕФА назначил судей на матч за Суперкубок УЕФА

Стало известно, какая судейская бригада будет работать на матче за Суперкубок УЕФА.

Напомним, что трофей разыграют победитель Лиги Чемпионов "Бавария" и триумфатор Лиги Европы "Севилья".

Игра состоится 24 сентября в Будапеште. Начало - в 22:00 по московскому времени.

Главным арбитром матча назначен англичанин Энтони Тейлор, его помощники - Гэри Бесуик и Адам Нанни. Резервный рефери - Орель Гринфельд.

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