УЕФА назначил судей на матч за Суперкубок УЕФА

Теги бавария мюнхенсевилья

УЕФА назначил судей на матч за Суперкубок УЕФА

Стало известно, какая судейская бригада будет работать на матче за Суперкубок УЕФА.

Напомним, что трофей разыграют победитель Лиги Чемпионов "Бавария" и триумфатор Лиги Европы "Севилья".

Игра состоится 24 сентября в Будапеште. Начало - в 22:00 по московскому времени.

Главным арбитром матча назначен англичанин Энтони Тейлор, его помощники - Гэри Бесуик и Адам Нанни. Резервный рефери - Орель Гринфельд.

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