УЕФА назначил судей на матч "Зенит" - "Челси"
Стало известно, какие арбитры будут обслуживать матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Зенитом" и "Челси".
Команды на "Газпром Арене" рассудит голландская бригада во главе с Сердаром Гэзюбююком.
Его помощники - Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер, резервный рефери - Йерун Мансхот, ассистенты VAR - Камфус Йохем и Клэй Руперти.
"Зенит" примет "Челси" в среду, 8 декабря, в 20:45 по московскому времени.
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