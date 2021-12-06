УЕФА назначил судей на матч "Зенит" - "Челси"

Стало известно, какие арбитры будут обслуживать матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Зенитом" и "Челси".

Команды на "Газпром Арене" рассудит голландская бригада во главе с Сердаром Гэзюбююком.

Его помощники - Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер, резервный рефери - Йерун Мансхот, ассистенты VAR - Камфус Йохем и Клэй Руперти.

"Зенит" примет "Челси" в среду, 8 декабря, в 20:45 по московскому времени.

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