УЕФА назначил судей на матчи "Бавария" - ПСЖ и "Порту" - "Челси"
Стало известно, кто обслужит первые матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов, запланированные на среду, 7 апреля.
"Баварию" и ПСЖ рассудит испанец Матеу Лаос. Его бригада - Пау Себриан Девис, Роберто дель Паломар, Алехандро Эрнандес и Хавьер Эстрада Фернандес.
На игре "Порту" и "Челси" будет работать словенец Славко Винчич. Его бригада - Томаж Кланчник, Андраж Ковачич, Павел Гиль и Матей Юг.
Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.
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