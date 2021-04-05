УЕФА назначил судей на матчи "Бавария" - ПСЖ и "Порту" - "Челси"

Стало известно, кто обслужит первые матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов, запланированные на среду, 7 апреля.

"Баварию" и ПСЖ рассудит испанец Матеу Лаос. Его бригада - Пау Себриан Девис, Роберто дель Паломар, Алехандро Эрнандес и Хавьер Эстрада Фернандес.

На игре "Порту" и "Челси" будет работать словенец Славко Винчич. Его бригада - Томаж Кланчник, Андраж Ковачич, Павел Гиль и Матей Юг.

Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.

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