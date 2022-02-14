УЕФА назначил судей на матчи "Интер" - "Ливерпуль" и "Зальцбург" - "Бавария"

Стало известно, какие арбитры обслужат игры 1/8 финала Лиги Чемпионов, запланированные на среду, 16 февраля.

"Интер" и "Ливерпуль" рассудит поляк Шимон Марчиняк. Его бригада - Павел Сокольнички, Томаш Литскевич (помощники), Павел Рачковски (резервный), Томаш Квятковски и Бартош Франковски (ассистенты VAR).

На матч "Зальцбург" - "Бавария" назначен англичанин Майкл Оливер. Его бригада - Стюарт Барт, Саймон Беннетт (помощники), Дэвид Кут (резервный), Крис Каван и Даррен Ингленд (ассистенты VAR).

Напомним, что обе встречи начнутся в 23:00 по московскому времени.

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