УЕФА назначил судей на матчи "Интер" - "Ливерпуль" и "Зальцбург" - "Бавария"
Стало известно, какие арбитры обслужат игры 1/8 финала Лиги Чемпионов, запланированные на среду, 16 февраля.
"Интер" и "Ливерпуль" рассудит поляк Шимон Марчиняк. Его бригада - Павел Сокольнички, Томаш Литскевич (помощники), Павел Рачковски (резервный), Томаш Квятковски и Бартош Франковски (ассистенты VAR).
На матч "Зальцбург" - "Бавария" назначен англичанин Майкл Оливер. Его бригада - Стюарт Барт, Саймон Беннетт (помощники), Дэвид Кут (резервный), Крис Каван и Даррен Ингленд (ассистенты VAR).
Напомним, что обе встречи начнутся в 23:00 по московскому времени.
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