УЕФА назначил судей на матчи "Краснодар" - "Челси" и "Боруссия" - "Зенит"

Стали известны бригады арбитров, которые будут работать в среду на матчах 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с участием российских команд.

Игру "Краснодар" - "Челси" обслужит турок Али Палабыйык, его ассистенты – Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан, резервный рефери - Арда Кардешлер, видеопомощники - Массимилиано Иррати и Мете Калкаван.

"Боруссию" и "Зенит" в Дортмунде рассудит голландец Бьорн Куйперс, ассистенты – Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, резервный рефери - Сердар Гезюбююк, видеопомощники - Пол ван Букел и Деннис Хиглер.

Матч в Краснодаре начнётся в 20:55 по московскому времени, а в Дортмунде - в 23:00 мск.

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