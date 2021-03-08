УЕФА назначил судей на матчи ПСЖ - "Барселона" и "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг"
Стало известно, кто обслужит ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов, запланированные на среду, 10 марта.
ПСЖ и "Барселону" рассудит англичанин Энтони Тейлор. Его бригада - Гэри Бесуик, Адам Нанн, Дэвид Кут, Стюарт Эттуэлл и Пол Тирни.
На игре "Ливерпуля" и "РБ Лейпциг" будет работать француз Клеман Тюрпен. Его бригада - Николя Дано, Сириль Грингор, Франк Шнайдер, Жером Брисар и Вилли Делажо.
Оба матча начнутся в 23:00 по московскому времени.
В первых встречах ПСЖ разгромил "Барсу" со счётом 4:1, а "Ливерпуль" обыграл "РБ Лейпциг" 2:0.
Не пропустите: Стало известно место проведения матча ЛЧ "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru
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