УЕФА назначил судей на матчи "Реала" и "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов

Стало известно, кто обслужит матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов, запланированные на среду, 24 февраля.

"Аталанту" и "Реал" рассудит немец Тобиас Штилер. Его бригада - Кристиан Гиттельманн, Эдуард Байтингер, Сандро Шерер, Бастиан Данкерт и Харм Осмерс.

На игре "Боруссии" М и "Манчестер Сити" будет работать португалец Артур Диаш. Его бригада - Руй Тавареш, Бруну Родригеш, Угу Мигел, Жоау Пиньейру и Массимилиано Иррати.

Оба матча начнутся в 23:00 по московскому времени.

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