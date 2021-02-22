УЕФА назначил судей на матчи "Реала" и "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов
Стало известно, кто обслужит матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов, запланированные на среду, 24 февраля.
"Аталанту" и "Реал" рассудит немец Тобиас Штилер. Его бригада - Кристиан Гиттельманн, Эдуард Байтингер, Сандро Шерер, Бастиан Данкерт и Харм Осмерс.
На игре "Боруссии" М и "Манчестер Сити" будет работать португалец Артур Диаш. Его бригада - Руй Тавареш, Бруну Родригеш, Угу Мигел, Жоау Пиньейру и Массимилиано Иррати.
Оба матча начнутся в 23:00 по московскому времени.
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