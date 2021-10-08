УЕФА назначил судейскую бригаду на финал Лиги Наций
Стали известны арбитры, которые обслужат финальный матч Лиги Наций между сборными Испании и Франции.
Судейская бригада будет состоять из семи англичан и одного голландца.
Главный рефери - Энтони Тэйлор, его помощники – Гэри Бeсуик и Адам Нанн, резервный – Крейг Поусон, ассистенты VAR – Стюарт Эттуэлл, Крис Кэванах, Ли Беттс и Пол ван Букел.
Финал Лиги Наций состоится 10 октября в Милане в 21:45 по московскому времени.
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