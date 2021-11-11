УЕФА назначил судейскую бригаду на матч Хорватия - Россия

Стали известны арбитры, которые обслужат игру квалификации ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.

Главный рефери - Данни Маккели, его помощники – Хессел Стеегстра и Ян де Врис, резервный – Деннис Хиглер, ассистенты VAR – Пол ван Букел и Клей Руперти.

Хорватия сыграет с Россией дома в воскресенье, 14 ноября, в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что за два тура до завершения отборочного турнира россияне опережают хорватов на 2 очка. Перед очной встречей первые дома сыграют с Кипром, а вторые - на выезде с Мальтой. Если обе игры завершатся победами фаворитов, то они в Сплите поспорят друг с другом за прямую путёвку на мундиаль.

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