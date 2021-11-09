УЕФА назначил судейскую бригаду на матч Россия - Кипр

Стали известны арбитры, которые обслужат игру квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Кипра.

Судейская бригада будет состоять из шести поляков.

Главный рефери - Даниэль Стефански, его помощники – Давид Голис и Михал Обукович, резервный – Дамиан Силвесчак, ассистенты VAR – Павел Рачковски и Кшиштоф Мырмус.

Напомним, что Россия примет Кипр в четверг, 11 ноября. Начало матча в Санкт-Петербурге - в 20:00 по московскому времени.

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