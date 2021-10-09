УЕФА назначил судейскую бригаду на матч Словения - Россия

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УЕФА назначил судейскую бригаду на матч Словения - Россия

Стали известны арбитры, которые обслужат игру квалификации ЧМ-2022 между сборными Словении и России.

Судейская бригада будет состоять из шести португальцев.

Главный рефери - Артур Диаш, его помощники – Руй Тавареш и Паулу Соареш, резервный – Густаву Коррея, ассистенты VAR – Жоау Пиньейру и Угу Мигел.

Напомним, что Словения примет Россию в понедельник, 11 октября, в Мариборе. Начало матча - в 21:45 по московскому времени.

Не пропустите: Основной игрок сборной России пропустит матч со Словенией из-за дисквалификации. | http://soccernews.ru
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