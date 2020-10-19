УЕФА назначил судейскую бригаду на матч "Зальцбург" - "Локомотив"

Стало известно, кто будет обслуживать матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Зальцбургом" и "Локомотивом".

Главным арбитром на указанную встречу назначен голландец Сердар Гезюбююк. Состав его бригады: помощники - Йост ван Зейлен и Йохан Балдер, видеоассистенты - Пол ван Букел и Деннис Хиглер, резервный рефери - Бас Нейхус.

Матч "Зальцбург" - "Локомотив" состоится в среду, 21 октября, в 19:55 по московскому времени.

Помимо "быков" и "железнодорожников" в этой группе играют "Бавария" и "Атлетико".

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