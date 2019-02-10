УЕФА назначил видеоассистентов рефери на матчи Лиги чемпионов
Впервые в истории Лиге Чемпионов на матчи турнира были назначены видеоассистенты, сообщает официальный сайт УЕФА.
Марко Гвида и Массимилиано Иррати с помощью системы VAR будут следить за матчем "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ. А на встрече "Рома" - "Порту" будут работать Пол ван Букел и Камфус Йохем.
Оба матча пройдут 12 февраля.
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|6
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|3
|Клуб Брюгге
|6
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|3
|Интер Милан
|6
|8
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|Группа C
|М
|О
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|6
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|3
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|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
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|Локомотив Москва
|6
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|Группа E
|М
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|Аякс
|6
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|АЕК
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|4
|Хоффенхайм
|6
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|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
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|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
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|Янг Бойз
|6
|4