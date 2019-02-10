УЕФА назначил видеоассистентов рефери на матчи Лиги чемпионов

Впервые в истории Лиге Чемпионов на матчи турнира были назначены видеоассистенты, сообщает официальный сайт УЕФА.

Марко Гвида и Массимилиано Иррати с помощью системы VAR будут следить за матчем "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ. А на встрече "Рома" - "Порту" будут работать Пол ван Букел и Камфус Йохем.

Оба матча пройдут 12 февраля.

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