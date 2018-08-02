УЕФА назначила арбитра, который обслужит матч за Суперкубок Европы между "Реалом" и "Атлетико".

Главным рефери будет поляк Шимон Марчиняк, помогать ему будут Павел Сокольницкий, Томаш Листкевич (боковые судьи), Павел Рачковский, Томаш Мусял (дополнительные ассистенты) и Радослав Сейка (резервный).

Напомним, что матч "Реал" - "Атлетико" состоится 15 августа в Таллине.

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