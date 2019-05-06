УЕФА назначила арбитра на матч "Аякс" - "Тоттенхэм"

Стало известно, кто обслужит ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов между "Аяксом" и "Тоттенхэмом".

Главным арбитром УЕФА назначила немца Феликса Брыха. Помогать ему будут Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный судья - Дениз Айтекин. Видеоассистенты рефери - Бастиан Данкерт и Марко Фритц.

Напомним, что матч "Аякс" - "Тоттенхэм" состоится в среду, 8 мая, в 22:00 по московскому времени.

Первая игра между этими командами завершилась минимальной победой голландцев.

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