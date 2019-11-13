УЕФА назначила арбитра на матч Россия - Бельгия

Стало известно, кто обслужит матч девятого тура квалификации Евро-2020 между сборными России и Бельгии.

УЕФА назначила на игру португальскую бригаду арбитров во главе с Артуром Диашем.

Помощники главного судьи - Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервный рефери - Уго Мигель.

Напомним, что матч Россия - Бельгия состоится в субботу, 16 ноября, в 20:00 по московскому времени.

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