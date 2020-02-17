УЕФА назначила арбитров на матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов

Стало известно, какие судейские бригады будут обслуживать матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов на этой неделе.

Игру между дортмундской "Боруссией" и ПСЖ рассудят испанцы во главе с Антонио Мигелем Матеу Лаосом.

На поединок "Атлетико" и "Ливерпуля" назначены поляки под предводительством Шимона Марчиняка.

Встречу "Тоттенхэма" и "РБ Лейпциг" обслужат турки с Джюнейтом Чакыром в качестве главного рефери.

На матче "Аталанты" и "Валенсии" будут работать англичане во главе с Майклом Оливером.

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