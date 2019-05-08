УЕФА назначила арбитров на ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы

Стало известно, кто будет обслуживать ответные полуфинальные матчи Лиги Европы.

На поединке между "Валенсией" и "Арсеналом" будет работать голландская судейская бригада во главе с Данни Маккели. Его ассистенты - Марио Дикс и Хессел Стеегстра. Резервный рефери - россиянин Сергей Карасёв.

На игру между "Челси" и "Айнтрахтом" назначена румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Его ассистенты - Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Резервный рефери - чех Павел Краловец.

Напомним, что в первых матчах "Арсенал" победил "Валенсию" со счётом 3:1, а "Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью 1:1.

Ответные встречи пройдут завтра, 9 мая, в 22:00 по московскому времени.

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