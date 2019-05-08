УЕФА назначила арбитров на ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы
Стало известно, кто будет обслуживать ответные полуфинальные матчи Лиги Европы.
На поединке между "Валенсией" и "Арсеналом" будет работать голландская судейская бригада во главе с Данни Маккели. Его ассистенты - Марио Дикс и Хессел Стеегстра. Резервный рефери - россиянин Сергей Карасёв.
На игру между "Челси" и "Айнтрахтом" назначена румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Его ассистенты - Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Резервный рефери - чех Павел Краловец.
Напомним, что в первых матчах "Арсенал" победил "Валенсию" со счётом 3:1, а "Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью 1:1.
Ответные встречи пройдут завтра, 9 мая, в 22:00 по московскому времени.
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|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
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|1
|Группа C
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|1
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|6
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|Славия Прага
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|10
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|4
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|1
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|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
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|4
|Андерлехт
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|3
|Группа E
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|3
|Ворскла
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|4
|Карабах
|6
|3
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|М
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|1
|Бетис
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|12
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|Рапид Вена
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