УЕФА назначила арбитров на полуфинальные матчи Лиги Чемпионов

Теги уефареал мадридбавария мюнхенромаливерпуль

УЕФА назначила арбитров на полуфинальные матчи Лиги Чемпионов

УЕФА назначила арбитров на полуфинальные матчи Лиги Чемпионов.

Так, поединок между "Баварией" и "Реалом", который состоится в Мюнхене 25 апреля, обслужит судейская бригада во главе с голландцем Бьорном Куйперсом.

В свою очередь, на встрече между "Ливерпулем" и "Ромой", запланированной на 24 апреля, будет работать немец Феликс Брых.

Не пропустите: Левандовски: "Если мы сыграем в нашу игру, у "Реала" могут быть проблемы". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Каррера может возглавить "Ювентус"

Каррера может возглавить "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов