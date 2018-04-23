УЕФА назначила арбитров на полуфинальные матчи Лиги Чемпионов.

Так, поединок между "Баварией" и "Реалом", который состоится в Мюнхене 25 апреля, обслужит судейская бригада во главе с голландцем Бьорном Куйперсом.

В свою очередь, на встрече между "Ливерпулем" и "Ромой", запланированной на 24 апреля, будет работать немец Феликс Брых.

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