УЕФА назначила на матч Казахстан - Россия словенскую судейскую бригаду

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УЕФА назначила на матч Казахстан - Россия словенскую судейскую бригаду

Стало известно, кто обслужит матч второго тура квалификации Евро-2020 между сборными Казахстана и России.

Согласно решению УЕФА, на игре будет работать словенская судейская бригада во главе со Славко Винчичем.

Помогать ему будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный арбитр - Раде Обренович.

Матч Казахстан - Россия состоится в воскресенье, 24 марта, в 17:00 по московскому времени.

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