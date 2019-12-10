УЕФА назначила судейские бригады на матчи российских команд в Лиге Европы

Стало известно, кто обслужит матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы "Эспаньол" - ЦСКА и "Хетафе" - "Краснодар".

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на игре с участием армейцев будет работать судейская бригада из Нидерландов во главе с Кевином Бломом. Его помощники - Йохан Балдер и Дэви Гоосенс. Резервный рефери - Аллард Линдхут.

Поединок "быков" доверили немцам Даниэлю Зиберту (главный арбитр), Яну Зайделю, Маркусу Хаккеру (ассистенты) и Сорену Сторксу (четвертый).

Напомним, что "Краснодар" и ЦСКА проведут свои матчи в четверг, 12 декабря. Первые начнут в 20:55 по московскому времени, а вторые - в 23:00 мск.

Не пропустите: Гончаренко: "С "Реалом" ЦСКА было легче, чем с "Эспаньолом". | http://soccernews.ru