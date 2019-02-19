УЕФА назначила судейскую бригаду на матч "Байер" - "Краснодар"
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Байером" и "Краснодаром" обслужит литовская судейская бригада во главе с Гедиминасом Мажейкой.
Помогать ему будут Витаутас Симкус, Витенис Казлаускас, Донатос Румсас и Робертас Валиконис, резервный рефери - Довидас Сужиеделис.
Напомним, что матч "Байер" - "Краснодар" состоится в четверг, 21 февраля, в 23:00 по московскому времени.
Первая встреча между этими командами завершилась нулевой ничьей.
Не пропустите: Английская судейская бригада обслужит матч "Зенит" - "Фенербахче". | http://soccernews.ru
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|М
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|6
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|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|7
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
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|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
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|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
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|12
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|6
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|М
|О
|1
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|2
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