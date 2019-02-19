УЕФА назначила судейскую бригаду на матч "Байер" - "Краснодар"

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Байером" и "Краснодаром" обслужит литовская судейская бригада во главе с Гедиминасом Мажейкой.

Помогать ему будут Витаутас Симкус, Витенис Казлаускас, Донатос Румсас и Робертас Валиконис, резервный рефери - Довидас Сужиеделис.

Напомним, что матч "Байер" - "Краснодар" состоится в четверг, 21 февраля, в 23:00 по московскому времени.

Первая встреча между этими командами завершилась нулевой ничьей.

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