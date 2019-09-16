УЕФА назначила судейскую бригаду на матч "Байер" - "Локомотив"
Стало известно, кто обслужит матч первого тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Байером" и "Локомотивом".
Как сообщает официальный сайт УЕФА, на игре в Леверкузене будет работать польская судейская бригада во главе с Павлом Рачковски.
Лайнсмены - Михал Обукович и Радослав Сейка. Резервный арбитр - Томаш Мусял. Видеопомощник рефери - Павел Гиль. Ассистент видеопомощника - Бартош Франковски.
Напомним, что матч "Байер" - "Локомотив" состоится в среду, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени.
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