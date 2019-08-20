УЕФА назначила судейскую бригаду на матч "Брага" - "Спартак"

Стало известно, кто обслужит первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Брагой" и "Спартаком".

УЕФА назначила на эту игру судейскую бригаду во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом. Его ассистенты - Иньиго Прието и Хосе Наранхо. Резервный рефери - Пабло Гонсалес Фуэртес.

Напомним, что матч "Брага" - "Спартак" состоится в четверг, 22 августа, в 21:45 по московскому времени.

Хавьер Эстрада Фернандес судил субботний поединок первого тура Примеры между "Сельтой" и "Реалом". В этой встрече он сначала принял спорное решение об отмене гола галисийцев в конце первого тайма, а затем в неоднозначной ситуации удалил Луку Модрича.

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