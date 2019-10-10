УЕФА назначила судейскую бригаду на матч Кипр - Россия
Стало известно, какие арбитры обслужат матч восьмого тура квалификации Евро-2020 между сборными Кипра и России.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным рефери в этой игре будет серб Срджан Йованович. Его помощники - Урош Стойкович и Милан Михайлович. Четвёртый судья - Новак Симович.
Напомним, что матч Кипр - Россия состоится в воскресенье, 13 октября, в 19:00 по московскому времени.
Встреча отборочного турнира Чемпионата Европы пройдёт на стадионе "Нео ГСП" в Никосии.
Не пропустите: Уткин надеется, что сборные России и Украины сыграют друг с другом на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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|Швеция
|6
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|Норвегия
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|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
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|Австрия
|6
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|Группа 4
|М
|О
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|Югославия
|4
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|Германия
|4
|5
|3
|Албания
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|1
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|1
|Венгрия
|6
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|2
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|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
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|6
|3
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|М
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|1
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|6
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|6
|3
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|6
|5
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|Группа 7
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|О
|1
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|6
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|6
|7
|3
|Польша
|6
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|Люксембург
|6
|1
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|М
|О
|1
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|6
|8
|3
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|6
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|4
|Северная Ирландия
|6
|3