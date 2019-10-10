УЕФА назначила судейскую бригаду на матч Кипр - Россия

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УЕФА назначила судейскую бригаду на матч Кипр - Россия

Стало известно, какие арбитры обслужат матч восьмого тура квалификации Евро-2020 между сборными Кипра и России.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным рефери в этой игре будет серб Срджан Йованович. Его помощники - Урош Стойкович и Милан Михайлович. Четвёртый судья - Новак Симович

Напомним, что матч Кипр - Россия состоится в воскресенье, 13 октября, в 19:00 по московскому времени.

Встреча отборочного турнира Чемпионата Европы пройдёт на стадионе "Нео ГСП" в Никосии.

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