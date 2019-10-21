УЕФА назначила судейскую бригаду на матч "РБ Лейпциг" - "Зенит"
Стало известно, кто обслужит матч третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов между "РБ Лейпциг" и "Зенитом".
Как сообщает официальный сайт УЕФА, на игре будет работать турецкая судейская бригада во главе с Али Палабийиком.
Ассистенты - Мустафа Эйисой и Серкан Олгунджан. Резервный рефери - Халис Озкахья. Видеоарбитр - Массимилиано Иррати. Его помощник - Мете Калкаван.
Напомним, что матч "РБ Лейпциг" - "Зенит" состоится в среду, 23 октября, в 20:00 по московскому времени.
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