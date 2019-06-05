УЕФА назначила судейскую бригаду на матч Россия - Сан-Марино

Стало известно, кто обслужит матч квалификации Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на игре будет работать шведская судейская бригада во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.

Помогать ему будут Даниэль Вёрнмарк и Фредрик Клювер. Резервный рефери - Мартин Стрёмбергссон.

Напомним, что матч Россия - Сан-Марино состоится в субботу, 8 июня, в 19:00 по московскому времени. Поединок пройдёт в Саранске на "Мордовия Арене".

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