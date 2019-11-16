УЕФА назначила судейскую бригаду на матч Сан-Марино - Россия
Стало известно, кто обслужит матч десятого тура квалификации Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, на игре будет работать исландская судейская бригаде во главе с Торвальдюром Арнасоном.
Помощники главного арбитра - Йоханн Гудмундссон и Андри Вигфюссон, резервный рефери - Ивар-Орри Кристьянссон.
Напомним, что матч Сан-Марино - Россия состоится во вторник, 19 ноября, в 22:45 по московскому времени.
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