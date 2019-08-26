УЕФА назначила судейскую бригаду на матч "Спартак" - "Брага"

Стало известно, кто обслужит ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Спартаком" и "Брагой".

УЕФА назначила на эту игру судейскую бригаду во главе с итальянцем Давиде Масса. Его ассистенты - Фабиано Прети и Стефано Алассио. Резервный рефери - Фабрицио Паскуа.

Напомним, что матч "Спартак" - "Брага" состоится в четверг, 29 августа, в 20:15 по московскому времени.

Первая встреча между командами завершилась минимальной победой португальцев.

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