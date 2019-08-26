УЕФА назначила судейскую бригаду на матч "Спартак" - "Брага"
Стало известно, кто обслужит ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Спартаком" и "Брагой".
УЕФА назначила на эту игру судейскую бригаду во главе с итальянцем Давиде Масса. Его ассистенты - Фабиано Прети и Стефано Алассио. Резервный рефери - Фабрицио Паскуа.
Напомним, что матч "Спартак" - "Брага" состоится в четверг, 29 августа, в 20:15 по московскому времени.
Первая встреча между командами завершилась минимальной победой португальцев.
Не пропустите: Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Крыльями Советов". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роботы могут заменить боковых арбитров на футбольных матчах
-
До конца недели ЦСКА рассчитывает усилиться двумя игроками
-
СМИ узнали сроки восстановления Мбаппе
-
Игрокам сборной Украины заплатили по 650 евро за победу на юношеском Чемпионате Мира
-
Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном
Лента новостей
-
Стали известны сроки восстановления Кавани
-
Черчесов назвал причину не вызова лучшего бомбардира РПЛ в сборную России
-
"Барселона" выиграла юношеский турнир в Москве
-
Экс-игрок "Реала" Дренте перешел в 12-й клуб за карьеру
-
"Милан" нацелился на хавбека "Реала"
-
Школьники в сборной, "Футбольный Рамадан" и самое длинное имя в истории футбола! Рассказываем, как играют в футбол в глубинках планеты. Часть 2
-
"Локомотив" и "Динамо" нацелились на хавбека сборной Португалии
-
Растолстевший Снейдер побывал на матче чемпионата Нидерландов
-
"Фенербахче" хочет подписать бывшего игрока ПСЖ
-
"Зенит" нацелился на игрока "Порту"
-
"Рубин" потроллил сборную России после оглашения состава на матчи отбора Евро-2020
-
УЕФА назначила судейскую бригаду на матч "Спартак" - "Брага"
-
"Реал" отказал ПСЖ в трансфере Наваса
-
2
Роботы могут заменить боковых арбитров на футбольных матчах
-
До конца недели ЦСКА рассчитывает усилиться двумя игроками
-
СМИ узнали сроки восстановления Мбаппе
-
"Интер" и "Монако" ведут переговоры об обмене футболистами
-
Игрокам сборной Украины заплатили по 650 евро за победу на юношеском Чемпионате Мира
-
Итальянский клуб готовит предложение по хавбеку "Манчестер Юнайтед" Фреду
-
Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0