УЕФА назначила судейскую бригаду на матч "Зенит" - "Бенфика"

Стало известно, какая судейская бригада будет работать на матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Зенитом" и "Бенфикой".

Как сообщает официальный сайт УЕФА, игру обслужат испанские арбитры во главе с Карлосом дель Серро Гранде. Его ассистенты - Хуан Карлос Юсте и Роберто Алонсо. Резервный рефери - Гильермо Куадра Фернандес. Главный видеоарбитр - Хосе Мария Санчес, его помощник - Хуан Мартинес Мунуэра.

Напомним, что матч "Зенит" - "Бенфика" состоится в среду, 2 октября, в 22:00 по московскому времени.

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