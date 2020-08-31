УЕФА назвал арбитров на матч Россия - Сербия

Стал известен состав судейской бригады, которая обслужит матч группового этапа Лиги Наций между сборными России и Сербии.

Главным арбитром назначен шотландец Уильям Коллам, его ассистенты - Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи, резервный рефери - Джон Битон.

Матч Россия - Сербия состоится 3 сентября в Москве. Начало - в 21:45 по московскому времени.

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