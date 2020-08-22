УЕФА назвал четырёх номинантов на звание лучшего игрока финала Лиги Европы

Теги севильялюк де йонгэвер банегахесус навасжюль кунде

УЕФА назвал четырёх номинантов на звание лучшего игрока финала Лиги Европы

Стали известны претенденты на приз лучшего игрока финального матча Лиги Европы сезона 2019/20.

Напомним, что "Севилья" победила со счётом 3:2 "Интер" и в шестой раз выиграла турнир.

УЕФА выставил на голосование четыре кандидатуры - Люка Де ЙонгаЭвера БанегуХесуса Наваса и Жюля Кунде.

Победителя в этой номинации определят болельщики, а, по мнению экспертов, лучшим игроком финала ЛЕ стал Де Йонг.

Не пропустите: "Севилья" в шестой раз выиграла Лигу Европы. Фото с церемонии награждения. | http://soccernews.ru
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