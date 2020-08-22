УЕФА назвал четырёх номинантов на звание лучшего игрока финала Лиги Европы

Стали известны претенденты на приз лучшего игрока финального матча Лиги Европы сезона 2019/20.

Напомним, что "Севилья" победила со счётом 3:2 "Интер" и в шестой раз выиграла турнир.

УЕФА выставил на голосование четыре кандидатуры - Люка Де Йонга, Эвера Банегу, Хесуса Наваса и Жюля Кунде.

Победителя в этой номинации определят болельщики, а, по мнению экспертов, лучшим игроком финала ЛЕ стал Де Йонг.

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