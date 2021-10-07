УЕФА назвал дату жеребьевки отборочного турнира Евро-2024

Стало известно, когда состоится жеребьёвка квалификации к Чемпионату Европы 2024 года.

Национальные сборные будут узнавать соперников по отбору 9 октября 2022 года во Франкфурте.

Стоит отметить, что 23 путёвки на континентальное первенство разыграют 54 команды.

Евро пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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