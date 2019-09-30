УЕФА назвал имена судей на матчи ЦСКА и "Краснодара" в Лиге Европы

Состоялось назначение судейских бригад на матчи ЦСКА и "Краснодара" в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Поединок "Краснодар" - "Хетафе" обслужил хорватская бригада арбитров во главе с Иваном Бебеком. В качестве его ассистентов выступят Горан Патаки и Боян Зобеница. Резервный судья – Марио Зебец.

На матче ЦСКА с "Эспаньолом" будут работать турецкие арбитры. Главный судья – Али Палабийик. Арбитры на линиях – Серкан Олгунджан и Джем Сатман. Четвертый судья – Мете Калкаван.

Оба матча состоятся в четверг, 3 октября. Матч с участием ЦСКА начнется в 19:55 мск, поединок с участием "Краснодара" - в 22:00 мск.

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