УЕФА назвал имя лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Лучшим игроком недели по итогам четырех первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов стал бельгийский защитник "Тоттенхэм Хотспур" Ян Вертонген, сообщает официальный сайт УЕФА.

В борьбе за эту награду бельгиец опередил таких игроков, как: Николо Дзаньоло ("Рома"), Марко Верратти (ПСЖ) и Тибо Куртуа ("Реал").

В матче с дортмундской "Боруссией" (3:0) Вертонген стал автором забитого мяча, а также отдал голевой пас.

В нынешнем сезоне 31-летний Вертонген провел за "Тоттенхэм" 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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