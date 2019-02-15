УЕФА назвал имя лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Лучшим игроком недели по итогам четырех первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов стал бельгийский защитник "Тоттенхэм Хотспур" Ян Вертонген, сообщает официальный сайт УЕФА.
В борьбе за эту награду бельгиец опередил таких игроков, как: Николо Дзаньоло ("Рома"), Марко Верратти (ПСЖ) и Тибо Куртуа ("Реал").
В матче с дортмундской "Боруссией" (3:0) Вертонген стал автором забитого мяча, а также отдал голевой пас.
В нынешнем сезоне 31-летний Вертонген провел за "Тоттенхэм" 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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