УЕФА назвал имя лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

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УЕФА назвал имя лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Бразильский нападающий мадридского "Реала" Родриго Гоэс признан лучшим игроком 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

В матче с "Галатасараем" бразилец забил три гола и отдал результативную передачу, став автором самого быстрого дубля в истории турнира. Форвард забил два мяча за шесть минут и четыре секунды. Также Родриго - самый молодой автор гола в Лиге Чемпионов среди бразильцев.

В борьбе за награду он опередил защитника "Боруссии" Ашрафа Хакими, голкипера ПСЖ Кейлора Наваса и форварда "Тоттенхэма" Сон Хын Мина.

18-летний Родриго перешел в "Реал" летом 2019 года из "Сантоса" за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за королевский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Родриго установил два рекорда Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Что важнее отгрузить хет-трик Галатасараю или спасти матч с Интером ?

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Пьянь

Перес и УЕФА - связка на века.

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