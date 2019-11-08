УЕФА назвал имя лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Бразильский нападающий мадридского "Реала" Родриго Гоэс признан лучшим игроком 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
В матче с "Галатасараем" бразилец забил три гола и отдал результативную передачу, став автором самого быстрого дубля в истории турнира. Форвард забил два мяча за шесть минут и четыре секунды. Также Родриго - самый молодой автор гола в Лиге Чемпионов среди бразильцев.
В борьбе за награду он опередил защитника "Боруссии" Ашрафа Хакими, голкипера ПСЖ Кейлора Наваса и форварда "Тоттенхэма" Сон Хын Мина.
18-летний Родриго перешел в "Реал" летом 2019 года из "Сантоса" за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за королевский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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