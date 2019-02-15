УЕФА назвал имя лучшего игрока недели в Лиге Европы



Испанский нападающий "Наполи" Хосе Кальехон признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

В первом матче 1/16 финала с "Цюрихом" Кальехон отметился голом, а его команда одержала победу со счетом 3:1.

В борьбе за эту награду испанец опередил таких игроков, как: Росс Баркли ("Челси"), Рубен Собрино ("Валенсия") и Лудек Перница ("Виктория").

В нынешнем сезоне 32-летний Кальехон провел за "Наполи" 29 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал 10 голевых пасов.

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