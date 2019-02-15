УЕФА назвал имя лучшего игрока недели в Лиге Европы
Испанский нападающий "Наполи" Хосе Кальехон признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.
В первом матче 1/16 финала с "Цюрихом" Кальехон отметился голом, а его команда одержала победу со счетом 3:1.
В борьбе за эту награду испанец опередил таких игроков, как: Росс Баркли ("Челси"), Рубен Собрино ("Валенсия") и Лудек Перница ("Виктория").
В нынешнем сезоне 32-летний Кальехон провел за "Наполи" 29 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал 10 голевых пасов.
Не пропустите: Кальехон, Баркли, Ло Чельсо попали в символическую сборную тура в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
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|3
|РБ Лейпциг
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|Ворскла
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