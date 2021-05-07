УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы

Стал известен состав символической сборной недели Лиги Европы, которая составлялась по итогам ответных полуфинальных матчей турнира.

Наибольшее представительство в команде у "Ромы" - 5 футболистов.

Вратарь: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед");

Защитники: Рик Карсдорп ("Рома"), Рауль Альбиоль ("Вильярреал") Пабло Мари ("Арсенал"), Киран Тирни ("Арсенал");

Полузащитники: Брайан Кристанте ("Рома"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома"), Педро Родригес ("Рома"), Букайо Сака ("Арсенал");

Нападающие: Эдин Джеко ("Рома"), Эдинсон Кавани ("Манчестер Юнайтед").

Команда недели #ЛигаЕвропы!



Лучшие из лучших по итогам ответных матчей 1/2 финала pic.twitter.com/s6AadGyzqS — УЕФА (@UEFAcom_ru) May 7, 2021

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