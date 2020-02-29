УЕФА назвал лучшего футболиста недели в Лиге Европы
Форвард "Эспаньола" Хонатан Кальери стал лучшим футболистом недели в Лиге Европы.
Напомним, что в ответной игре 1/16 финала против "Вулверхэмптона" (3:2) Кальери оформил хет-трик.
Несмотря на победу "попугаев", в следующий раунд вышел "Вулверхэмптон", где встретится с "Олимпиакосом".
В этом сезоне Кальери провел 24 игры, в которых отметился 5 голами и 3 ассистами.
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