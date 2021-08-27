УЕФА назвал лучшего игрока Лиги Европы в прошлом сезоне

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УЕФА назвал лучшего игрока Лиги Европы в прошлом сезоне

Фото твиттер УЕФА

Форвард "Вильярреала" Жерар Морено стал лучшим футболистом Лиги Европы по итогам сезона 2020/21.

В гонке за наградой испанец опередил двух представителей "Манчестер Юнайтед" - Эдинсона Кавани и Бруну Фернандеша.

В прошлом розыгрыше ЛЕ Морено забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 12 матчах.

"Вильярреал" выиграл турнир, одолев в финале "МЮ" в серии пенальти.

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