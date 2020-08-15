УЕФА назвал лучшего игрока матча "Барселона" - "Бавария"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер признан лучшим игроком матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны".

Напомним, что мюнхенская команда деклассировала соперника, разгромив его со счётом 8:2.

30-летний немец записал в свой актив 3 голевых действия - 2 забитых мяча и 1 ассист.

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