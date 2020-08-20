УЕФА назвал лучшего игрока матча "Лион" - "Бавария"

Вингер Серж Гнабри признан лучшим игроком матча 1/2 финала Лиги Чемпионов между "Лионом" и "Баварией".

25-летний немец забил два гола в первом тайме этой встречи, а его команда в итоге победила со счётом 3:0.

Напомним, что в финале самого престижного еврокубкового турнира "Бавария" сразится с ПСЖ.

Не пропустите: Руди Гарсия: "Баварии" было не так уж легко". | http://soccernews.ru