УЕФА назвал лучшего игрока матча "Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг"

Теги тоттенхэмрб лейпцигуго льорис

УЕФА назвал лучшего игрока матча "Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг"

Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "РБ Лейпциг" (0:1).

Французский голкипер отразил пять ударов по своим воротам. Льорис не сумел спасти лондонский клуб лишь при ударе Тимо Вернера с пенальти.

Ответный матч "РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм" состоится 10 марта.

В нынешнем сезоне 33-летний Льорис провел за "Тоттенхэм" 15 матчей во всех турнирах и пропустил 23 гола.

Не пропустите: УЕФА назвал лучшего игрока матча "Атлетико" - "Ливерпуль". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 19 февраля

Главные новости дня: 19 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов