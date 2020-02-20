УЕФА назвал лучшего игрока матча "Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг"

Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "РБ Лейпциг" (0:1).

Французский голкипер отразил пять ударов по своим воротам. Льорис не сумел спасти лондонский клуб лишь при ударе Тимо Вернера с пенальти.

Ответный матч "РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм" состоится 10 марта.

В нынешнем сезоне 33-летний Льорис провел за "Тоттенхэм" 15 матчей во всех турнирах и пропустил 23 гола.

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