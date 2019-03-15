УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Стало известно, кто стал лучшим игроком недели Лиги чемпионов.

По данным УЕФА, больше всего голосов фанаты отдали игроку "Ювентуса" Криштиану Роналду. В ответном матче 1/8 финала с "Атлетико" (3:0) португалец забил три гола и помог команде пройти дальше.

В голосовании также участвовали капитан "Барселоны" Лионель Месси, полузащитник "Ливерпуля" Садьо Мане и нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане.

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