УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен
УЕФА объявил результаты голосования за лучшего футболиста 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Победу в этой номинации одержал нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, который отметился хет-триком и отдал результативную передачу в игре с "Бенфикой" (5:2).
На награду также претендовали нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который забил два гола в матче с "Аталантой" (2:2). Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала - дубль и голевая передача в игре с "Зенитом" (4:2). А также полузащитник лиссабонского "Спортинга" Педру Гонсалвеш, который отметился дублем в матче с "Бешиташем" (4:0).
Также не пропустите: Экс-форвард сборной Франции Луи Саа назвал своего фаворита на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" сыграл вничью в гостях с "Галатасараем" в Лиге Европы
-
Сборная Англии огласила заявку на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022
-
Сборная Португалии объявила свою заявку на ноябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022
-
Назначение Хави в "Барселону" состоится на этой неделе
-
Стало известно, когда "Зенит" начнет переговоры с игроками, у которых истекают контракты
Лента новостей
-
"Заря" обыграла софийское ЦСКА в Лиге Конференций
-
"Локомотив" сыграл вничью в гостях с "Галатасараем" в Лиге Европы
-
Воронин рассказал, смог бы заиграть в современном футболе Пеле
-
Воронин высказался о карьерах Смолова и Кокорина
-
Сборная Франции объявила заявку на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022
-
Семин считает Семака лучшим тренером в России
-
Пиоли стал тренером месяца в Серии А
-
Семин прокомментировал изменения в "Локомотиве"
-
Стали известны планы "Барселоны" после назначения Хави
-
"Реал" провел встречу с агентом немецкого супер таланта
-
1
Экс-игрок "Барселоны" требует "Золотой мяч" для Левандовски и даже готов отдать ему свой
-
Агуэро обратился к болельщикам на фоне проблем с сердцем
-
Сборная Англии огласила заявку на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022
-
Сборная Португалии объявила свою заявку на ноябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022
-
Геркус высказался о выступлениях "Зенита" в Лиге чемпионов
-
УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
-
Стало известно, из-за чего травмировался Дембеле и насколько он выбыл
-
Экс-форвард сборной Франции Луи Саа назвал своего фаворита на "Золотой мяч"
-
В "Болонье" прокомментировали информацию об интересе к Миранчуку
-
"Реал Мадрид" объявил о проведении Генеральной ассамблеи сосьос
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4