УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

УЕФА объявил результаты голосования за лучшего футболиста 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Победу в этой номинации одержал нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, который отметился хет-триком и отдал результативную передачу в игре с "Бенфикой" (5:2).

На награду также претендовали нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который забил два гола в матче с "Аталантой" (2:2). Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала - дубль и голевая передача в игре с "Зенитом" (4:2). А также полузащитник лиссабонского "Спортинга" Педру Гонсалвеш, который отметился дублем в матче с "Бешиташем" (4:0).

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