УЕФА назвал лучших игроков минувшего сезона Лиги Чемпионов на своих позициях.

Так, лучшим вратарем стал Джанлуиджи Буффон из туринского "Ювентуса", лучшим защитником - Серхио Рамос из мадридского "Реала", лучшим полузащитником - Лука Модрич из "Реала", лучшим форвардом - Криштиану Роналду из "Реала".

Напомним, Роналду попросил "Реал" сделать его самым высокооплачиваемым игроком мира. | soccernews.ru