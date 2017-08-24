УЕФА назвал лучших игроков минувшего сезона Лиги Чемпионов на своих позициях

Теги джанлуиджи буффонсерхио рамослука модричкриштиану роналду

УЕФА назвал лучших игроков минувшего сезона Лиги Чемпионов на своих позицияхУЕФА назвал лучших игроков минувшего сезона Лиги Чемпионов на своих позициях.

Так, лучшим вратарем стал Джанлуиджи Буффон из туринского "Ювентуса", лучшим защитником - Серхио Рамос из мадридского "Реала", лучшим полузащитником - Лука Модрич из "Реала", лучшим форвардом - Криштиану Роналду из "Реала".

Напомним, Роналду попросил "Реал" сделать его самым высокооплачиваемым игроком мира. | soccernews.ru

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